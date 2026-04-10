Politico: Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θέλουν ηλικιακό όριο για τους ανηλίκους στα social media – Τι λέει για την Ελλάδα

Την επιβολή ηλικιακών ορίων στη χρήση των social media από ανηλίκους υποστηρίζει η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με νέα έρευνα του POLITICO European Pulse, που πραγματοποιήθηκε σε έξι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ορίσουν ελάχιστη ηλικία για τη χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Στα 16 χρόνια το όριο για τους μισούς ερωτηθέντες

Το 50% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμά ότι το ηλικιακό όριο θα πρέπει να είναι τα 16 έτη, ενώ το 25% τοποθετεί το όριο μεταξύ 13 και 15 ετών. Μόλις το 4% δηλώνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί, ενώ το 22% υποστηρίζει ότι η ευθύνη θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στους γονείς.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σε απαγορεύσεις

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έρχονται την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ των απαγορεύσεων, με τον Σάντσεθ να δηλώνει πρόσφατα ότι στόχος είναι η προστασία των ανηλίκων από το «ψηφιακό Άγριο Δυτικό».

Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την επιβολή απαγόρευσης χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενιαίου ηλικιακού ορίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντιδράσεις από ειδικούς και οργανώσεις

Παρά τη στήριξη της κοινής γνώμης, τα μέτρα προκαλούν αντιδράσεις. Επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοιες απαγορεύσεις δεν προστατεύουν ουσιαστικά τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους και ενδέχεται να παραβιάζουν βασικά δικαιώματά τους.

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στις αρχές Μαρτίου, 371 ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων χαρακτήρισαν τις απαγορεύσεις «επικίνδυνες και κοινωνικά μη αποδεκτές».

Ιταλία και Πολωνία στην κορυφή της στήριξης

Η μεγαλύτερη αποδοχή των ηλικιακών περιορισμών καταγράφεται στην Ιταλία (84%) και την Πολωνία (83%), ενώ ακολουθούν το Βέλγιο (76%), η Ισπανία και η Γερμανία (70%).

Η Γερμανία πιο επιφυλακτική

Η Γερμανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που απορρίπτουν κάθε μορφή ηλικιακού περιορισμού (7%). Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει πάντως εκφράσει συγκρατημένη στήριξη σε απαγόρευση για παιδιά κάτω των 14 ετών, ενώ έχει συσταθεί και επιτροπή ειδικών που θα καταθέσει σχετικές προτάσεις το επόμενο διάστημα.

Η έρευνα διεξήχθη από την Cluster17 για λογαριασμό του POLITICO και της beBartlet, με συμμετοχή 6.698 ενηλίκων από Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία, το διάστημα 13–21 Μαρτίου.

Πηγή: newsbeast.gr