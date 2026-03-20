Politico: Πρόταση Ρωσίας στις ΗΠΑ να σταματήσει τη ροή πληροφοριών προς το Ιράν αν τερματιστεί για την Ουκρανία

Η Μόσχα πρότεινε στις ΗΠΑ να σταματήσει να μοιράζεται πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών με το Ιράν, όπως τις ακριβείς συντεταγμένες των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αν η Ουάσιγκτον σταματούσε να παρέχει στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσία.

Το Politico αναφέρει ότι δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δήλωσαν ότι η πρόταση υποβλήθηκε από τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ στους απεσταλμένους της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση, ανέφεραν οι πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του ευαίσθητου ζητήματος.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει το δημοσίευμα, η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας πρότασης έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι φοβούνται ότι η Μόσχα προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διατλαντικές σχέσεις λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μόλις σήμερα, εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την άρνηση των συμμάχων να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Είπε ότι είναι «δειλοί» και ότι οι ΗΠΑ «θα θυμούνται» τη στάση τους.

Ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο δεν σχολίασαν το δημοσίευμα.

Πάντως, Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε τη ρωσική πρόταση «εξωφρενική». Η προτεινόμενη συμφωνία είναι πιθανό να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες υποψίες στην Ευρώπη ότι οι συναντήσεις Γουίτκοφ και Ντιμίτριεφ δεν οδηγούν προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά αντίθετα θεωρούνται από τη Μόσχα ως μια ευκαιρία να παρασύρουν την Ουάσιγκτον σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ που θα αφήνει την Ευρώπη στο περιθώριο.

Η Ρωσία έχει υποβάλει διάφορες προτάσεις σχετικά με το Ιράν στις ΗΠΑ, οι οποίες τις έχουν απορρίψει όλες, ανέφερε άλλο πρόσωπο που είναι ενήμερο για τις συζητήσεις. Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν μια πρόταση για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία, την οποία αποκάλυψε το Axios.

Η Ρωσία έχει επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Η Wall Street Journal ανέφερε μάλιστα ότι η Μόσχα παρέχει δορυφορικές εικόνες και τεχνολογία drones για να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε το δημοσίευμα «fake news».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με την Ουκρανία, ακόμη και αν έχουν μειώσει άλλες μορφές υποστήριξης. Η Ουάσιγκτον ανέστειλε προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών πέρυσι, μετά την επεισοδιακή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.