Πόλη-φάντασμα το Ακρωτήρι στην Κύπρο λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή: “Οι περισσότεροι έχουν φύγει”

Η κοινότητα Ακρωτήρι, στην Λεμεσό της Κύπρου, έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, καθώς η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή φέρνει αβεβαιότητα και φόβο στην περιοχή.

Όπως καταγράφει η ισπανική εφημερίδα El País στην αγγλική της έκδοση, το σκηνικό στο Ακρωτήρι τις προηγούμενες ημέρες ήταν ανατριχιαστικά ήσυχο: τα τραπέζια σε ταβέρνες και καφετέριες παραμένουν έτοιμα για πελάτες, αλλά οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και οι δρόμοι σχεδόν έρημοι.

Ο ιδιοκτήτης ενός τοπικού καφέ ανέφερε: «Οι περισσότεροι έχουν φύγει», εξηγώντας ότι οι μόνοι πελάτες που απομένουν είναι μια ομάδα δημοσιογράφων. Το καφέ άνοιξε ξανά το απόγευμα της Τρίτης, μετά την αναγκαστική εκκένωση της Δευτέρας.

Ο Ανδρέας, ο τοπικός κρεοπώλης, ήταν σχεδόν ο μόνος που αρνήθηκε να φύγει από την πόλη. «Θα περάσω δύο μέρες σε ξενοδοχείο; Με τίποτα! Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει,» είπε, μιλώντας μέσα σε ένα κατάστημα χωρίς πελάτες.

Η επίθεση στη βρετανική βάση

Η αιτία για αυτή την ηρεμία είναι η πρόσφατη επίθεση με ιρανικά drone κατά της στρατιωτικής βάσης Ακρωτηρίου, η οποία έχει στρατηγική σημασία για τις βρετανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η επίθεση, που προκάλεσε μικρές ζημιές αλλά προκάλεσε έντονες ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση, ανάγκασε τις διεθνείς ευρωπαϊκές δυνάμεις να κινητοποιηθούν άμεσα.

Διεθνής στήριξη

Λόγω της έντασης, αρκετές χώρες έχουν κινητοποιηθεί για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου, αποστέλλοντας στρατιωτικές δυνάμεις και ναυτικές μονάδες στην περιοχή.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα, στέλνοντας φρεγάτες, όπως η «Κίμων» και η «Ψαρά», καθώς και μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποστέλλει ελικόπτερα Wildcat και το αντιτορπιλικό HMS Dragon για την προστασία της Κύπρου.

Την ίδια ώρα, γαλλική φρεγάτα πολλαπλών αποστολών έχει ήδη φτάσει στην περιοχή της Κύπρου ως μέρος των στρατιωτικών ενισχύσεων για την προστασία του νησιού. Μαζί με τη φρεγάτα, η Γαλλία έχει αποστείλει αντιπυραυλικά συστήματα και συστήματα κατά των drones, ενισχύοντας την άμυνα της Κύπρου απέναντι σε ενδεχόμενες εναέριες απειλές.

Επίσης, η Ισπανία ανακοίνωσε χθες ότι στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος», η οποία θα αναλάβει καθήκοντα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η Ιταλία και η Ολλανδία προγραμματίζουν να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να συμβάλουν στην προστασία της Κύπρου.