Πόλεμος στο Ιράν: Το Τελ Αβίβ δεν βλέπει άμεση πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος

Δύσπιστοι εμφανίζονται Ισραηλινοί αξιωματούχοι σχετικά με το κατά πόσο ο πόλεμος κατά του Ιράν θα οδηγήσει στην κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος της χώρας, όπως δήλωσε στο Reuters ένας ανώτερος αξιωματούχος του Ισραήλ.

Παράλληλα, δύο ακόμη Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν, σε κλειστές συζητήσεις, ότι παρά τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα, το Ισραήλ εκτιμά ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι κοντά σε απόφαση για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν.

Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιοι παράγοντες οδήγησαν την κυβέρνηση στο συμπέρασμα ότι η κατάρρευση του ιρανικού πολιτικού συστήματος δεν είναι βέβαιη.

Την ημέρα που το Ισραήλ ξεκίνησε την κοινή αεροπορική εκστρατεία με τις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει: «Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα δικά του χέρια».

Ο Νετανιάχου είχε αναφερθεί ιδιαίτερα στις βασικές εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες του Ιράν, όπως οι Κούρδοι, οι Μπαλούχοι και οι Άραβες, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα μπορούσαν να στηρίξουν εξεγέρσεις αυτών των ομάδων.

Ωστόσο, σε δήλωσή του την Τρίτη (10/03), ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι, αν και το Ισραήλ επιδιώκει να βοηθήσει τους Ιρανούς «να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας», τελικά «εναπόκειται σε αυτούς», μια διατύπωση που ερμηνεύεται ως παραδοχή ότι μια εξέγερση δεν φαίνεται άμεση.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν έχουν εκδώσει κοινή δημόσια ανακοίνωση που να καθορίζει σαφώς τους στόχους του πολέμου ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να αποφασίσουν τον τερματισμό της στρατιωτικής εκστρατείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα στο Axios, σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα» επειδή «δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα άλλο να στοχεύσουμε».

«Λίγα πράγματα εδώ και εκεί… Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης τηλεφωνικής συνέντευξης. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Σε κλειστή ενημέρωση προς ξένους διπλωμάτες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, απέφυγε να θέσει χρονοδιάγραμμα για τη στρατιωτική επιχείρηση, γεγονός που, σύμφωνα με πηγές, συνάδει με την εκτίμηση της ισραηλινής κυβέρνησης ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Σάαρ αναγνώρισε επίσης ότι η ιρανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιβιώσει του πολέμου, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα καταρρεύσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Ασάφ Όριον, πρώην επικεφαλής στρατηγικής του ισραηλινού στρατού και ερευνητής στο Washington Institute for Near East Policy, δήλωσε ότι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν φαίνεται να αποτελεί πιο άμεσο και μετρήσιμο στόχο της στρατιωτικής εκστρατείας.

«Η δημιουργία συνθηκών για αλλαγή καθεστώτος είναι ένας έμμεσος στόχος και επομένως πιο δύσκολο να εκτιμηθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, ενώ η στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για εβδομάδες, μια ενδεχόμενη εξέγερση κατά του ιρανικού πολιτικού συστήματος θα μπορούσε να χρειαστεί μήνες ή και χρόνια για να εκδηλωθεί.