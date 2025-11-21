MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

|
THESTIVAL TEAM

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από τον ουκρανικό στρατό.

Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης αναμένεται να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπραγματευθεί τώρα παρά αργότερα.

Τόνισε επίσης τα σχόλια που έκανε χθες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν τον ενημέρωσε ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, ότι η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει δώσει στα ουκρανικά στρατεύματα οδηγίες περί παράδοσης παρά το γεγονός ότι έχουν εγκλωβιστεί.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν σκέφτεται την τύχη των δικών του στρατιωτών και ότι το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Ουκρανία δείχνει ότι η χώρα δεν κυβερνάται από πολιτική ηγεσία αλλά από «συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την ερχόμενη εβδομάδα στον κόμβο Τούμπας της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Στο Gov.gr Wallet οι πολίτες αποθηκεύουν πληροφορίες για τα ακίνητα τους – Συνολικά 20 δυνατότητες και έγγραφα στο ψηφιακό πορτοφόλι

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

First Dates: Θα καταφέρει να τη γοητεύσει ή να την κάνει να χάσει την ψυχραιμία της;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Συνολικά 768.001 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο 2025

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Λιλή Πυράκη: Ζήτησα συγγνώμη από τον Κωνσταντίνο Βασάλο