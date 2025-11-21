MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το αμερικανικό ειρηνευτικό προσχέδιο παρέχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, παρόμοιες με αυτές του Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ 

|
THESTIVAL TEAM

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα δημοσιογράφος του Axios.

Η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον συμφωνία, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζει το κείμενο του σχεδίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το ειρηνευτικό σχέδιο, τόνισε ο δημοσιόγραφος του Axios.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

