Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός σε επιδρομή της Ρωσίας στην Οδησσό

|
THESTIVAL TEAM

Επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της νότιας Ουκρανίας.

Η επιχείρηση, που έγινε με drones ιρανικού σχεδιασμού τύπο «Σαχέντ», προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, ανέφερε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ χωρίς να διευκρινίσει την ώρα.

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική» επίθεση στην περιοχή με «drones εφόρμησης».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν ο πόλεμος στην Ουκρανία, που άρχισε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, με τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022, να τερματιστεί «ως την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», κατά δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν προχθές Σάββατο. Κατά τον ίδιο η Ουάσιγκτον προσκάλεσε ρωσική και ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δυο κύκλους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της θέρμανσης, εν μέσω εξαιρετικά βαρύ και κρύου χειμώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

