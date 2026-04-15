Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην Οδησσό

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα πολυκατοικία στην Οδησσό της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο κι άλλοι έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Σερχίι Λισάκ αναφέρει στην πλατφόρμα Telegram πως το ρωσικό πλήγμα προκάλεσε καταστροφές μεταξύ του πέμπτου και του εβδόμου ορόφου της πολυκατοικίας. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στο εσωτερικό του κτιρίου.