Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: “Ζήσαμε τρομακτικές στιγμές, ανησύχησα για τη ζωή μου” λέει Ελληνίδα από το Ντουμπάι

Την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι μετέφερε στο “Live News” και τον Νίκο Ευαγγελάτο η Αννίτα Κωστίδου, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στην περιοχή, τονίζοντας την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί.

«Προσωπικά ταξιδεύω πολύ συχνά, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για προσωπικούς λόγους. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση, απαγόρευση των ταξιδιών προς αυτούς τους προορισμούς, με αποτέλεσμα να βρεθούμε σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση όλοι οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες μας.

Γνωρίζετε ήδη τα γεγονότα που συνέβησαν το Σάββατο. Ζήσαμε πολύ τρομακτικές στιγμές. Εγώ είμαι και μάνα δύο ανήλικων παιδιών, οπότε ανησύχησα πραγματικά για τη ζωή μου, τρομοκρατηθήκαμε. Έκτοτε η κατάσταση παραμένει επιφανειακά ήρεμη. Όπως βλέπετε στους δρόμους, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί λίγος κόσμος. Εγώ μένω σε μια αρκετά τουριστική περιοχή, στο Jumeirah Beach.

Την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, φανταστείτε επικρατούσε κυκλοφοριακό χάος. Τώρα υπάρχει λίγη κίνηση, ωστόσο πολύ συγκρατημένη, γιατί υπάρχουν οδηγίες να παραμείνουμε σε χώρους ξενοδοχείων ή σε πολύ μικρή απόσταση από αυτά, ούτως ώστε αν, ο μη γένοιτο, συμβεί το οτιδήποτε, να είμαστε προετοιμασμένοι να μεταβούμε σε χώρους γκαράζ και να προστατευτούμε.

Θέλω να πω ότι παρόλο την επιφανειακή ηρεμία που επικρατεί, πιστέψτε με είμαστε όλοι προβληματισμένοι, αγχωμένοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποτραπούν άλλες παρόμοιες δυσμενείς καταστάσεις που ζήσαμε το Σάββατο. Ωστόσο σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με κάποιες πολύ δυνατές εκρήξεις. Τρομοκρατηθήκαμε για άλλη μια φορά και παρόλο που προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, ωστόσο γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για το οτιδήποτε συμβεί», είπε η Αννίτα Κωστίδου.

Δείτε το βίντεο