Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά πυραύλους ακριβείας μακράς εμβέλειας
Πυραύλους ακριβείας μακράς εμβέλειας (PrSM) χρησιμοποίησαν, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ΗΠΑ, σε μάχη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Epic Fury”, κατά του Ιράν.
Ειδικότερα, η CENTCOM δημοσίευσε με ανάρτηση στο X ότι “οι PrSMs προσφέρουν ασυναγώνιστη ικανότητα χτυπήματος σε βάθος”.
“Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τους άνδρες και τις γυναίκες μας που φορούν στολή και εκμεταλλεύονται την καινοτομία για να δημιουργήσουν διλήμματα στον εχθρό”, σημείωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.
Η ανάρτηση της CENTCOM
“Για πρώτη φορά στην ιστορία, πυραύλοι ακριβείας μακράς εμβέλειας (PrSM) χρησιμοποιήθηκαν σε μάχη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury, παρέχοντας μια ασύγκριτη ικανότητα βαθιάς επίθεσης”.
“Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τους άνδρες και τις γυναίκες μας που φορούν στολή και εκμεταλλεύονται την καινοτομία για να δημιουργήσουν διλήμματα στον εχθρό”. – Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, Διοικητής CENTCOM.
