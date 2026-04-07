Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη, χτυπήθηκε συναγωγή – Το Ιράν απάντησε με πυραύλους

Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να τους αναχαιτίσουν.

«Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις 03:27 (ώρα Ελλάδας), περίπου ένα τέταρτο προτού ο συναγερμός αρθεί (στις 03:43).

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Πριν από λίγο, ακούστηκαν εκρήξεις σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης και της Καράτζ», γειτονικής πόλης δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δυο ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα MEHR και FARS, που δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε ότι ένας αμερικανο-ισραηλινός πύραυλος έπληξε μια συναγωγή στο κέντρο της Τεχεράνης.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, το Mehr συμπεριέλαβε επίσης ένα βίντεο 12 δευτερολέπτων που δείχνει διασώστες, κατεστραμμένα βιβλία και σωρούς από ερείπια.