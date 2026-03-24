Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιρανικός πύραυλος επεσε στη Βηρυτό, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε απόψε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν έπεσε γύρω στο μεσημέρι στη Βηρυτό, καθώς συμπληρώνονται 25 ημέρες από τον πόλεμο που ξεκίνησε με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

«Κατόπιν εκτιμήσεων και με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει ο ισραηλινός στρατός, λαμβάνοντας υπόψη και τα πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίτερα προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ, ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς έπεσε στη Βηρυτό», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι το πλήγμα αυτό σημειώθηκε «γύρω στο μεσημέρι», δηλαδή περίπου την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωνε την απόφασή της να απελάσει τον νέο πρέσβη του Ιράν στη Βηρυτό.