Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιρανικός πύραυλος επεσε στη Βηρυτό, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε απόψε ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν έπεσε γύρω στο μεσημέρι στη Βηρυτό, καθώς συμπληρώνονται 25 ημέρες από τον πόλεμο που ξεκίνησε με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

«Κατόπιν εκτιμήσεων και με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει ο ισραηλινός στρατός, λαμβάνοντας υπόψη και τα πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίτερα προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ, ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς έπεσε στη Βηρυτό», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι το πλήγμα αυτό σημειώθηκε «γύρω στο μεσημέρι», δηλαδή περίπου την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωνε την απόφασή της να απελάσει τον νέο πρέσβη του Ιράν στη Βηρυτό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΕΘΝΙΚΑ 10 ώρες πριν

25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση υπό βροχή στο κέντρο της Αθήνας, ποιοι πολιτικοί δίνουν το παρών – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ υπεύθυνοι για την ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ – “Το Ιράν υπερασπίζεται την κυριαρχία του”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31 λεπτά πριν

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από τη θέση του προέδρου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 λεπτά πριν

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο-«Πες στο αφενικό σου να με “καθαρίσει”»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πάτρα: Για ένα “κοίταγμα” ανήλικος ξυλοκόπησε ανήλικο