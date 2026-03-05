Πληροφορίες ότι καταρρίφθηκε Αμερικανικό F-15 από το Ιράν

Aξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM)φέρεται να επιβεβαίωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι χθες, Τετάρτη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πιθανότατα καταρρίφθηκε από ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Σε ανάρτησή του λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός στρατιωτικός σύμβουλος, Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ, επιβεβαίωσε την σχετική πληροφορία για την κατάρριψη του μαχητικού.

BREAKING: New reports emerging indicating that a F-15 Strike Eagle may have been shot down over south west Iran by Iranian air defenses. March 5, 2026

Ομοίως και το OSINTdefender αναφέρει τη σχετική είδηση επισημαίνοντας ότι το αεροπλάνο εκτελούσε αποστολή κρούσης πάνω από το Ιράν.

Worrying reports of an incident earlier today over Iran. More details are expected to be revealed soon. March 5, 2026

Οι πιλότοι, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Visioner κατάφεραν να εκτιναχθούν με ασφάλεια πάνω από το ιρανικό έδαφος.

‼️🇮🇷🇺🇸 U.S. Central Command officials have confirmed to American media that yesterday in southwestern Iran, U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter jet was likely shot down by Iranian air defense systems.



The pilots managed to safely eject over Iranian territory, after which a… pic.twitter.com/Mj17thlM09 — Visioner (@visionergeo) March 5, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι δύο πιλότοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή όπου κατέπεσαν μετά από ειδική επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.