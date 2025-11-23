Πλημμύρες στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί

Οι εκτεταμένες πλημμύρες εξαιτίας των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών στο Βιετνάμ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε μια εβδομάδα, αναφέρει νεότερος απολογισμός που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Εξήντα και πλέον από τους ενενήντα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ