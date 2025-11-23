MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πλημμύρες στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Οι εκτεταμένες πλημμύρες εξαιτίας των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών στο Βιετνάμ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε μια εβδομάδα, αναφέρει νεότερος απολογισμός που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Εξήντα και πλέον από τους ενενήντα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

