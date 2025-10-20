MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Μεξικό: Στους 76 οι νεκροί, 27 άτομα αγνοούνται

|
THESTIVAL TEAM

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν το κεντρικό και το ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο στοίχισαν τη ζωή σε 76 ανθρώπους ενώ άλλοι 27 αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η κακοκαιρία, με ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις επί πολλές ημέρες, είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 119 κοινότητες, επειδή καταστράφηκαν δρόμοι, αναφέρεται στην έκθεση των αρχών που παρουσιάστηκε κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου από την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους, είπε η Σεϊνμπάουμ, ανακοινώνοντας ότι δόθηκε η πρώτη δόση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, που θα φτάσει τα 466 εκατομμύρια ευρώ, για περίπου 100.000 οικογένειες.

Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την πρωτεύουσα, επειδή πολλές από αυτές είναι ορεινές και οι δρόμοι καταστράφηκαν από τις κατολισθήσεις.

Η Βερακρούς, στον Κόλπο του Μεξικού, έχει πληγεί επίσης σφοδρά. Πολλές κοινότητές της διασχίζονται από ποταμούς που υπερχειλίζουν μέσα σε μερικές ώρες όταν ξεκινά η βροχή.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες. Έχουν στηθεί επίσης πολλές αερογέφυρες για την αποστολή βοήθειας στις αποκλεισμένες κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ντιέγκο Φορλάν: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον θρύλο της Ουρουγουάης σε ερασιτεχνικό αγώνα – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Στη φυλακή 50χρονος που απείλησε να κάψει την κόρη του και την εγγονή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Mayday από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: “Απαρχαιωμένα τα συστήματα – Ο εξοπλισμός δεν συντηρείται στον βαθμό που πρέπει”

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 4 ώρες πριν

Έρχεται η Γιορτή του σινεμά: Όλες οι ταινίες, σε όλους τους κινηματογράφους με 2 ευρώ – Οι προβολές

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Η παράσταση “Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη” με τον Γιάννη Ζουγανέλη σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία κυριαρχικά μας δικαιώματα