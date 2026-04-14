Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία

THESTIVAL TEAM

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στοχοποίησαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία μετά το τέλος της κατάπαυσης του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, ανακοίνωσε το Κίεβο χθες.

Ο στόχος ήταν εργοστάσιο αμμωνίας στην Τσερεπόβετς, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω Telegram ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των μονάδων drones του ουκρανικού στρατού.

Το εργοστάσιο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος σε ετήσια βάση. Εν μέρει, τα υλικά αυτά προορίζονται για την κατασκευή εκρηκτικών, συμπλήρωσε.

Στη ρωσική πλευρά, ο δήμαρχος της Τσερεπόβετς, ο Αντρέι Νακρασάγεφ, επιβεβαίωσε ότι βιομηχανική μονάδα υπέστη επίθεση, πάντως διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την πόλη, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η πόλη απέχει περίπου 900 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ουκρανία Ρωσία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

