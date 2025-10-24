Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής έμαθε ο Σαρκοζί ότι έγινε παππούς – Το όνομα “Νικολά” θα πάρει ο εγγονός του

Παππούς έγινε ο φυλακισμένος Νικολά Σαρκοζί, αφού ο γιος του Λουίς, έγινε πατέρας.

Και το όνομα αυτού… Νικολά. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας είναι στη φυλακή εδώ και τέσσερις μέρες κι έτσι δεν έχει δει το εγγόνι του.

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουίς, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός του ερχομού του γιου του, αποκαλύπτοντας ότι έδωσε το όνομα του πατέρα του.

«Υπάρχουν τρεις τρόποι να φτάσει κανείς στην αθανασία, έλεγε ο μεγάλος Κουβανός επαναστάτης Χοσέ Μαρτί: να φυτέψει ένα δέντρο, να γράψει ένα βιβλίο και να αναθρέψει έναν γιο. Χθες, η γυναίκα μου κι εγώ πλησιάσαμε λίγο περισσότερο την αιωνιότητα: γίναμε γονείς. Έχουμε τη χαρά να σας συστήσουμε τον γιο μας – Sylla Nicolas Sarkozy. Είθε να μεγαλώσει, όπως οι συνονόματοί του, με δύναμη και σοφία».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και λίγες ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, όπου εκτίει την ποινή των πέντε ετών κάθειρξης για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Η ανάρτηση του ζευγαριού συγκέντρωσε πλήθος ευχών και σχολίων, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να σπεύδουν να εκφράσουν τη χαρά και τα συγχαρητήριά τους για τη γέννηση του μικρού Σαρκοζί.