Πιο ακριβά θα είναι τα αεροπορικά εισιτήρια της Air France και της KLM εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων

Η Air France και η KLM είναι από τις πρώτες εταιρίες που ανακοίνωσαν αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων τους, με πολλές ακόμα εταιρείες να αναμένεται να ακολουθήσουν εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα Air France και KLM αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων σε απάντηση στο σοκ στις τιμές πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε η μητρική αεροπορική εταιρεία.

«Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική και ξαφνική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ιδίως της κηροζίνης. Ως αποτέλεσμα, η Air France και η KLM αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων για εισιτήρια που εκδίδονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026», υπογραμμίζει ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Air France-KLM, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Les Echos.

Πιο συγκεκριμένα, «στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ’ επιστροφής», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων αεροπορικών εταιρειών που ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις τις τελευταίες ημέρες, όπως η SAS, η Cathay Pacific, η Air India και η Qantas.