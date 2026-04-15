Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο αλλά διάλογο – Δεν θα αποδεχτούμε πιέσεις ή τελεσίγραφα

Το Ιράν δεν επιδιώκει στρατιωτική σύγκρουση αλλά διάλογο, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν τη βούλησή τους ή να εξαναγκάσουν την Τεχεράνη σε υποχώρηση δεν πρόκειται να επιτύχει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει πολιτική λύση μέσω διαλόγου και όχι στρατιωτική αντιπαράθεση, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιέσεις ή τελεσίγραφα, επισημαίνοντας ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της αμερικανικής πολιτικής γραμμής ή εξαναγκασμού σε παράδοση θα αποτύχει.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν άσκησε έντονη κριτική σε στρατιωτικές ενέργειες που, όπως υποστήριξε, πλήττουν αμάχους και κρίσιμες υποδομές. «Ποια δικαιολογία υπάρχει για τη στόχευση πολιτών, επιστημόνων, παιδιών και την καταστροφή ζωτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών;» διερωτήθηκε.

Μασούντ Πεζεσκιάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ο Άλεκ Μπάλντουιν θέλει να αποσυρθεί και να μείνει σπίτι με τα παιδιά του

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Θήλαζα το παιδί μου κι έκλαιγα, περνούσαν σκοτεινές σκέψεις από το μυαλό μου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΟΗΕ: “Ιδιαίτερα πιθανό” να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Iράν, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Φλόριντα: Χειρουργός κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά από αφαίρεση λάθος οργάνου σε επέμβαση

EUROBANK 18 ώρες πριν

Eurobank: Έκδοση ομολογιών υψηλής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης 30χρονη γυναίκα με μικροβιακή μηνιγγίτιδα