Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να βάλει τέλος στον πόλεμο αλλά ζητά εγγυήσεις

Εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις ζητά η Τεχεράνη η οποία όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Iranian President Pezeshkian confirmed that Iran is willing to end the war, provided its demands are met—especially guarantees that any aggression will not happen again. March 31, 2026

Αραγτσί: Δεν απαντήσαμε στις 15 προτάσεις των ΗΠΑ, δεν υποβάλαμε προτάσεις ή όρους

Την ώρα που ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, λέει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στέλνει διαφορετικά μηνύματα.



Το Ιράν δεν απάντησε στις 15 προτάσεις των ΗΠΑ και δεν υπέβαλε δικές του προτάσεις ή όρους, δήλωσε την Τρίτη.



Διευκρίνισε ακόμη ότι το Ιράν συνεχίζει να λαμβάνει μηνύματα από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις». Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν «προειδοποιήσεις ή αμοιβαίες απόψεις» που διαβιβάζονται μέσω διαφόρων περιφερειακών διαύλων, είπε.



Δεν διεξάγονται επίσημες διαπραγματεύσεις με κανένα συγκεκριμένο μέρος, ενώ η ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω του υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με τους φορείς ασφαλείας.



Θέση του Ιράν είναι ότι δεν θα δεχτεί εκεχειρία, αλλά «να τελειώσει εντελώς ο πόλεμος στο Ιράν και σε όλη την περιοχή». Η Τεχεράνη, συμπλήρωσε, είναι «έτοιμη για κάθε χερσαία αντιπαράθεση».