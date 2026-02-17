Πέθανε ο Τζέσε Τζάκσον – Εμβληματικός ηγέτης των πολιτικών δικαιωμάτων

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο εμβληματικός αγωνιστής των ατομικών δικαιωμάτων Τζέσε Τζάκσον. Ο συνοδοιπόρος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και η ιστορική του διαδρομή.

Ο παγκόσμιος πνευματικός και πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον αιδεσιμότατο Τζέσε Τζάκσον, τον εμβληματικό αγωνιστή για τα ατομικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο Τζάκσον πέθανε ειρηνικά το πρωί της Τρίτης (17/02), περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. «Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης που υπηρετούσε τους καταπιεσμένους, όσους δεν είχαν φωνή και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι οικείοι του.

Στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Η διαδρομή του Τζέσε Τζάκσον σφραγίστηκε από τη στενή του σχέση με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Υπήρξε ηγετικό στέλεχος του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα από τη δεκαετία του 1960 και ήταν παρών στη συγκλονιστική στιγμή της δολοφονίας του μέντορά του στο Μέμφις, το 1968.

Πολιτική παρακαταθήκη και μάχη με το Πάρκινσον

Ο Τζάκσον δεν περιορίστηκε στον ακτιβισμό των δρόμων. Διεκδίκησε δύο φορές το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές Αφροαμερικανών πολιτικών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν μια διαρκής μάχη για την υγεία του. Το

2017 διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον και το 2021 νοσηλεύτηκε μετά από μόλυνση με COVID-19, ενώ αργότερα εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμού στο κεφάλι μετά από πτώση.

Το μήνυμα της οικογένειας

«Η αταλάντευτη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους», καταλήγει η ανακοίνωση, καλώντας τον κόσμο να τιμήσει τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες που υπηρέτησε με συνέπεια επί έξι δεκαετίες.