MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε ο θρυλικός Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

|
THESTIVAL TEAM

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου ανακοινώθηκε πως έφυγε από τη ζωή ο Τσακ Νόρις.

Η είδηση ανακοινώθηκε με μία ανάρτηση στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό.

Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».

Ο Τσακ Νόρις, όπως είχε αποκαλύψει το TMZ την Πέμπτη 19 Μαρτίου, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης εξαιτίας έκτακτου περιστατικού. Πηγές με γνώση της κατάστασης, ανέφεραν πως το επείγον περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες 42 ώρες.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

