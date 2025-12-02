MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πεσκόφ: Οι συνομιλίες Πούτιν – Γουίτκοφ θα κρατήσουν όσο χρειαστεί

Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Όχι, οι συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ θα διαρκέσουν όσο είναι απαραίτητο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονικό όριο για τη συνάντηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Η ρωσοαμερικανική συνάντηση στο Κρεμλίνο θα ξεκινήσει σήμερα μετά τις 5:00 μ.μ. ώρα Μόσχας (4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος). Η αμερικανική αντιπροσωπεία θα εκπροσωπηθεί από τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το βασικό θέμα θα είναι η επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων της Ουάσινγκτον σχετικά με το θέμα αυτό, σημειώνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

