Πέντε τραυματίες στη Ρωσία από επίθεση ουκρανικών drones

THESTIVAL TEAM

Αεροπορικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πραγματοποίησε η Ουκρανία σε βάρος της Ρωσίας. Συγκεκριμένα ουκρανικό drone έπληξε ένα πρατήριο καυσίμων στην πόλη Λγκοβ της Ρωσίας, στην περιφέρεια του Κουρσκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Ο Αλεξάντερ Χίνστεϊν έγραψε στην κρατική υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ΜΑΧ ότι η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 16.00, τοπική ώρα, αφού είχε τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Σεμπέκινο και το Γκράβορον, δύο μεθοριακές κωμοπόλεις. Είπε επίσης ότι βομβαρδίστηκε το Σεμπέκινο, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια και άλλα κτίρια.

Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε πότε σημειώθηκαν οι επιθέσεις αυτές, ωστόσο η ανάρτησή του έγινε μετά τις 16.00.

Η κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα, που συμφωνήθηκε μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σόφη Πασχάλη: Στην Κούβα, όπως περπατούσα, ακολούθησα μια φωτογραφία που είδα στον δρόμο, της Μαρίας Μαγδαληνής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Σαλαμίνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες – Πέντε συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Έρχεται στην Αθήνα ο Μακρόν: Επίσημη επίσκεψη στις 24 και 25 Απριλίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μπορμπόκη οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ: “Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 36 λεπτά πριν

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Πηγή Δεβετζή: Η βάφτισή της στον Ιορδάνη ποταμό που της σημάδεψε τη ζωή