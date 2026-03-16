Πέμπτη Ιρανή ποδοσφαιρίστρια, η αρχηγός της ομάδας, άλλαξε γνώμη και επιστρέφει στο Ιράν αρνούμενη το άσυλο στην Αυστραλία

Συνεχίζουν να αλλάζουν την γνώμη τους οι ποδοσφαιρίστριες από ο Ιράν που είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, αφού οι 5 από τις 7 που είχαν αρχικά κάνει αίτηση, την πήραν πίσω και ζητάνε να γυρίσουν στο Ιράν.

Πλέον μόνο δύο από τις επτά που αρχικά σχεδίαζαν να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά το Κύπελλο Ασίας, παραμένουν σταθερές στην αρχική τους απόφαση. Το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ανέφερε ότι η γυναίκα έφυγε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (15/3).

Δεν έδωσε το όνομά της, αλλά η ιρανική κρατική τηλεόραση ισχυρίστηκε ότι ήταν η αρχηγός, Ζάχρα Γκανμπάρι. Αυτό έρχεται μετά την αναχώρηση δύο ακόμη παικτριών και ενός μέλους του τεχνικού επιτελείου το Σάββατο.

Οι παίκτριες είχαν ζητήσει άσυλο στη χώρα αφού είχαν επικριθεί ως «προδότριες» στην ιρανική τηλεόραση επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας πριν από έναν από τους αγώνες τους.

Το υπόλοιπο της ομάδας που δεν είχε ζητήσει άσυλο παραμένει στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ περίπλοκη» και «απόλυτα προσωπική απόφαση», ενώ ακτιβιστές αποδίδουν την αλλαγή στάσης των γυναικών στην πίεση του καθεστώτος.

Τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν το χρησιμοποίησαν ως προπαγανδιστική νίκη, αναφέροντας το Σάββατο ότι οι παίκτριες «επιστρέφουν στην θερμή αγκαλιά της οικογένειας και της πατρίδας τους».

Πηγή: newsit.gr

