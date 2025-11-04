MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πελόζι κατά Τραμπ: Είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη Γη

THESTIVAL TEAM

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα, όταν χαρακτήρισε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως «άθλιο πλάσμα» σε συνέντευξή της, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί από συντηρητικούς για τη συνέχιση της ρητορικής που έχει οδηγήσει σε πολιτική βία τα τελευταία χρόνια.

«Είναι απλώς ένα άθλιο πλάσμα, το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη Γη» δήλωσε η Πελόζι στο CNN, σε μία συνέντευξη που γρήγορα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

«Πιστεύετε ότι είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη γη;», ρώτησε ο δημοσιογράφος.

«Ναι, το πιστεύω» απάντησε η Πελόζι.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε γιατί, η Πελόζι είπε: «Επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν σέβεται το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πραγματικότητα, έχει μετατρέψει το Ανώτατο Δικαστήριο σε ένα παράνομο δικαστήριο. Έχει καταργήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει καταστείλει τον Τύπο, έχει τρομάξει τους ανθρώπους που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα».

Όταν το Fox News επικοινώνησε με το γραφείο της Πελόζι για σχόλιο, εκπρόσωπός της απάντησε με ένα στιγμιότυπο οθόνης από άρθρο του Newsweek με τίτλο: «Ο Τραμπ εξαπολύει επίθεση στη Νάνσι Πελόσι: Αηδιαστική εκφυλισμένη».

Νάνσι Πελόζι Ντόναλντ Τραμπ

