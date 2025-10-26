MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Παρίσι: Σύλληψη δύο ατόμων για την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου

|
THESTIVAL TEAM

Δύο άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Le Parisien, οι δύο ύποπτοι κατάγονται από το παρισινό προάστιο Σεν-Σεν-Ντενί, ενώ ο ένας από αυτούς φέρεται να ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ.

Τα αντικείμενα, «ανεκτίμητης αξίας», εκλάπησαν από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου την περασμένη Κυριακή, όταν τέσσερις δράστες, οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία, εισέβαλαν στο κτίριο μέρα μεσημέρι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχθηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», αφήνοντας τη χώρα με μια «τρομερή εικόνα».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, η συμμορία έφτασε στο μουσείο γύρω στις 09:30 (06:30 GMT), λίγο μετά το άνοιγμα για το κοινό, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσει πρόσβαση στη Γκαλερί του Απόλλωνα (Galerie d’Apollo) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν μια σκάλα να οδηγεί σε παράθυρο του πρώτου ορόφου, από όπου δύο από τους δράστες μπήκαν στο εσωτερικό κόβοντας το τζάμι με ηλεκτρικά εργαλεία.

Στη συνέχεια απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον χώρο, και έσπασαν τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση, μία στις τρεις αίθουσες της συγκεκριμένης πτέρυγας του μουσείου δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι δράστες έμειναν μέσα για μόλις τέσσερα λεπτά, προτού διαφύγουν με δύο μηχανάκια που τους περίμεναν έξω, στις 09:38.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά την πρωτοφανή αυτή διάρρηξη.

Πηγή: ertnews.gr

Παρίσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Ληστεία στον Πειραιά: Έδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για επίθεση σε Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Με πέντε διψήφιους και εξαιρετική άμυνα ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε το Περιστέρι στην πρώτη του ήττα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Άρης: Η ΚΑΕ ανακοίνωσε τον Μίλιτσιτς ως νέο προπονητή

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δώρα Χρυσικού: Τη χημειοθεραπεία την είδα ως σύμμαχο και όχι σαν εχθρό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι