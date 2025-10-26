Παρίσι: Σύλληψη δύο ατόμων για την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου

Δύο άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Le Parisien, οι δύο ύποπτοι κατάγονται από το παρισινό προάστιο Σεν-Σεν-Ντενί, ενώ ο ένας από αυτούς φέρεται να ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ.

Τα αντικείμενα, «ανεκτίμητης αξίας», εκλάπησαν από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου την περασμένη Κυριακή, όταν τέσσερις δράστες, οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία, εισέβαλαν στο κτίριο μέρα μεσημέρι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχθηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», αφήνοντας τη χώρα με μια «τρομερή εικόνα».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, η συμμορία έφτασε στο μουσείο γύρω στις 09:30 (06:30 GMT), λίγο μετά το άνοιγμα για το κοινό, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσει πρόσβαση στη Γκαλερί του Απόλλωνα (Galerie d’Apollo) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν μια σκάλα να οδηγεί σε παράθυρο του πρώτου ορόφου, από όπου δύο από τους δράστες μπήκαν στο εσωτερικό κόβοντας το τζάμι με ηλεκτρικά εργαλεία.

Στη συνέχεια απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον χώρο, και έσπασαν τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση, μία στις τρεις αίθουσες της συγκεκριμένης πτέρυγας του μουσείου δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι δράστες έμειναν μέσα για μόλις τέσσερα λεπτά, προτού διαφύγουν με δύο μηχανάκια που τους περίμεναν έξω, στις 09:38.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά την πρωτοφανή αυτή διάρρηξη.

