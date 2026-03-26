Παρατείνει το τελεσίγραφο προς το Ιράν ως τις 6 Απριλίου ο Τραμπ – “Οι συνομιλίες πάνε πολύ καλά”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι παρατείνει την περίοδο μη επιθέσεων στις ιρανικές εγκαταστάσεις ενέργειας για 10 ημέρες, ως τις 6 Απριλίου.

Παράλληλα γράφει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και «πάνε πολύ καλά».

Γράφει ο Τραμπ: «Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, με την παρούσα δήλωση δηλώνω ότι αναστέλλω την καταστροφή του ενεργειακού σταθμού για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής [03:00 της 7ης Απριλίου στην Ελλάδα]. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις για το αντίθετο από τα ΜΜΕ των fake news και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».