Πάπας Λέων σε Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω χωρίς φόβο κατά του πολέμου

O Πάπας Λέων δηλώνει ότι «θα συνεχίσει να μιλάει χωρίς φόβο κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης, ενώ τονίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει διάλογο με τον Τραμπ», μετέδωσε το πρακτορείο AFP.

«Δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αλλά εννοείται ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μακριά από τον τρόπο που το κάνουν κάποιοι άνθρωποι», είναι το μήνυμα που μεταφέρει το πρακτορείο Reuters και σύμφωνα με όσα παραθέτει ο Πάπας δήλωσε επίσης: «Θα συνεχίσω να μιλάωι δυνατά κατά του πολέμου, προωθώντας την ειρήνη, μέσω διαλόγου και αναζήτησης δίκαιων λύσεων». Το Reuters επισημαίνει ότι ο Πάπας έκανε τη δήλωση στα αγγλικά προσθέτοντας ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν, πολλοί αθώοι σκοτώνονται και κάποιος πρέπει να βγει να πει ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος».

Η απάντηση του Πάπα στην επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε κατά την πτήση προς το Αλγέρι, καθώς ξεκινάει η 10ήμερη περιοδεία στην Αφρική με επωδό ότι το μήνυμα του Χριστιανισμού είναι «κακομεταχειρισμένο».

Στην πρώτη του Πασχαλινή Λειτουργία ως Ποντίφικας, ο Πάπας Λέων κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη αντί του πολέμου. Το Μεγάλο Σάββατο ο 70χρονος Αμερικανός Πάπας διαμήνυσε: «Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη δύναμης! Αρκετά με τον πόλεμο!», ενώ μίλησε για «ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας» που τροφοδοτεί τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Πηγή: ertnews.gr

Ντόναλντ Τραμπ Πάπας Λέοντας

