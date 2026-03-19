Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από Ισραηλινούς εποίκους – Δείτε βίντεο

Εφιάλτη στα χέρια δεκάδων Ισραηλινών εποίκων φέρεται να έζησε ένας 29χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, που ισχυρίζεται ότι τον κακοποίησαν σεξουαλικά σε δημόσια θέα αφού εισέβαλαν στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το CNN, Ισραηλινοί μασκοφόροι επιτέθηκαν στον οικισμό του φερόμενου ως θύματος, μέσα στη νύχτα, τον άρπαξαν, του έσκισαν τα ρούχα, και του έδεσαν τα γεννητικά όργανα με πλαστικά δεματικά (tie wraps). Στη συνέχεια τον περιέφεραν στο χωριό του, δεμένο χειροπόδαρα, ενώ τον χτυπούσαν ανελέητα.

«Πρώτα με ένα μαχαίρι μου έκοψαν τη ζώνη και το εσώρουχο, για να με ξεγυμνώσουν. Έδεσαν τα γεννητικά μου όργανα και με έσερναν στο χωριό», δηλώνει ο Αμπού Αλ-Κεμπάς σε μια συγκλονιστική περιγραφή.

Παράλληλα, καταγγέλλει τον άγριο ξυλοδαρμό του μπροστά σε όλους τους κατοίκους του οικισμού.

Ο Αλ-Κεμπάς, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έχει υποστεί ψυχολογικό σοκ, δήλωσε ότι φοβάται να ξανακοιμηθεί, ενώ συνεχίζει να ανησυχεί για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Οι καταγγελίες του υποστηρίχθηκαν και από μέλη της οικογένειάς του, καθώς και από δύο ξένους ακτιβιστές, εθελοντές της Διεθνούς Κίνησης Αλληλεγγύης, που ήταν παρόντες στην επίθεση και είδαν τον Abu al-Kebash να κακοποιείται. Οι ίδιοι δήλωσαν στο CNN ότι οι έποικοι τους έδεσαν και τους απείλησαν.

Μάλιστα, οι εισβολείς του έκλεψαν και μερικά πρόβατα που ο 29χρονος είχε στην κατοχή του.

🚨🇵🇸 « Des colons israéliens l’ont déshabillé de force, lui ont attaché les parties génitales avec un collier de serrage, l’ont battu et traîné dans son village devant sa famille et ses proches. »



C’est le témoignage de Qusai Abu al-Kebash, un Palestinien de Cisjordanie,… pic.twitter.com/ru1GsrwmY5 — The News (@thenews_fr) March 19, 2026

Έρευνα από την ισραηλινή αστυνομία

Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι εξετάζει την επίθεση και την κλοπή των προβάτων του 29χρονου, με επτά υπόπτους να έχουν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συνεργασία της ισραηλινής αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, υπάρχουν υποψίες για σεξουαλική επίθεση με χρήση βίας και απειλών, καθώς και για επίθεση σε ανήμπορο άτομο και έγκλημα που ενδέχεται να έχει ρατσιστικό κίνητρο.

Η βία των εποίκων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, και η τοπική κοινότητα των Παλαιστινίων ζει καθημερινά με τον φόβο νέων επιθέσεων, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται και το «όπλο» της σεξουαλικής κακοποίησης.