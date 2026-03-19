 Όλες οι ειδήσεις
Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από Ισραηλινούς εποίκους – Δείτε βίντεο

Εφιάλτη στα χέρια δεκάδων Ισραηλινών εποίκων φέρεται να έζησε ένας 29χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, που ισχυρίζεται ότι τον κακοποίησαν σεξουαλικά σε δημόσια θέα αφού εισέβαλαν στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το CNN, Ισραηλινοί μασκοφόροι επιτέθηκαν στον οικισμό του φερόμενου ως θύματος, μέσα στη νύχτα, τον άρπαξαν, του έσκισαν τα ρούχα, και του έδεσαν τα γεννητικά όργανα με πλαστικά δεματικά (tie wraps). Στη συνέχεια τον περιέφεραν στο χωριό του, δεμένο χειροπόδαρα, ενώ τον χτυπούσαν ανελέητα.

«Πρώτα με ένα μαχαίρι μου έκοψαν τη ζώνη και το εσώρουχο, για να με ξεγυμνώσουν. Έδεσαν τα γεννητικά μου όργανα και με έσερναν στο χωριό», δηλώνει ο Αμπού Αλ-Κεμπάς σε μια συγκλονιστική περιγραφή.

Παράλληλα, καταγγέλλει τον άγριο ξυλοδαρμό του μπροστά σε όλους τους κατοίκους του οικισμού.

Ο Αλ-Κεμπάς, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έχει υποστεί ψυχολογικό σοκ, δήλωσε ότι φοβάται να ξανακοιμηθεί, ενώ συνεχίζει να ανησυχεί για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Οι καταγγελίες του υποστηρίχθηκαν και από μέλη της οικογένειάς του, καθώς και από δύο ξένους ακτιβιστές, εθελοντές της Διεθνούς Κίνησης Αλληλεγγύης, που ήταν παρόντες στην επίθεση και είδαν τον Abu al-Kebash να κακοποιείται. Οι ίδιοι δήλωσαν στο CNN ότι οι έποικοι τους έδεσαν και τους απείλησαν.

Μάλιστα, οι εισβολείς του έκλεψαν και μερικά πρόβατα που ο 29χρονος είχε στην κατοχή του.

Έρευνα από την ισραηλινή αστυνομία

Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι εξετάζει την επίθεση και την κλοπή των προβάτων του 29χρονου, με επτά υπόπτους να έχουν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συνεργασία της ισραηλινής αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, υπάρχουν υποψίες για σεξουαλική επίθεση με χρήση βίας και απειλών, καθώς και για επίθεση σε ανήμπορο άτομο και έγκλημα που ενδέχεται να έχει ρατσιστικό κίνητρο.

Η βία των εποίκων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, και η τοπική κοινότητα των Παλαιστινίων ζει καθημερινά με τον φόβο νέων επιθέσεων, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται και το «όπλο» της σεξουαλικής κακοποίησης.

Ισραήλ Παλαιστίνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Με στεφάνια στον λαιμό επέστρεψαν στο Ιράν οι ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο: “Γυρίσαμε εδώ που ανήκουμε” – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Δέχθηκα πολλά αρνητικά σχόλια από γυναίκες, ενώ οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό – Την κατέβασα την ανάρτηση από το Instagram

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Αναγκαστική προσγείωση αμερικανικού F-35 μετά από πλήγμα πάνω από το Ιράν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Κωνσταντοπούλου: “Επαγγελματίας συκοφάντης και κουραστικά επικίνδυνη”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

H ΕΚΤ αποφασίζει για τα επιτόκια υπό την απειλή της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού