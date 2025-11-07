MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Παλαιστίνη: Δύο έφηβοι νεκροί από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη επειδή έριξαν βόμβες μολότοφ

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε χθες το βράδυ δύο έφηβους τους οποίους κατηγόρησε ότι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ στο χωριό Τζουντέιρα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε πως τα θύματα είναι ο Μοχάμεντ Ατίμ και ο Μοχάμεντ Κασίμ, και οι δύο 16 ετών, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός περισυνέλεξε τα πτώματά τους.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ «δύο τρομοκράτες αναγνωρίστηκαν καθώς άναβαν και πετούσαν μολότοφ προς έναν κεντρικό δρόμο αστικού ιστού» στη Ζουντέιρα, βόρεια της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον στρατό.

Η στρατιωτική μονάδα που αναπτύχθηκε στην περιοχή «εξουδετέρωσε» τα άτομα, πρόσθεσε ο στρατός, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό αυτό που χρησιμοποιεί τακτικά για θύματα ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που δείχνει δύο άτομα να πετάνε ένα φλεγόμενο αντικείμενο πάνω από έναν τοίχο που μοιάζει με αυτόν που χωρίζει την περιοχή κοντά στη Ζουντέιρα από έναν δρόμο που χρησιμοποιούν Ισραηλινοί. Αν και βρίσκεται στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, η Ζουντέιρα περιβάλλεται από δρόμους και γη που ουσιαστικά έχουν προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Σε άλλο συμβάν, το βράδυ της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε και σκότωσε έναν 15χρονο έφηβο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον οποίο ο στρατός χαρακτήρισε «τρομοκράτη», ισχυριζόμενος ότι ο νεαρός πέταξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε στρατιώτες.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.001 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παλαιστίνη

