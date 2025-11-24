MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε επίθεση καμικάζι εναντίον δυνάμεων ασφάλειας των συνόρων

THESTIVAL TEAM

Ένοπλοι επιτέθηκαν σε αρχηγείο σώματος ασφάλειας των συνόρων στην πόλη Πεσάβαρ του Πακιστάν (βορειοδυτικά), ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, το αρχηγείο υπέστη επίσης επίθεση από δυο βομβιστές καμικάζι και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του στρατού, απέκλεισαν την περιοχή και χειρίζονται με μεγάλη προσοχή την κατάσταση καθώς «υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν ακόμη τρομοκράτες μέσα στο αρχηγείο» της συνοριοφυλακής, ανέφερε αξιωματούχος.

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή.

Πακιστάν

