ΔΙΕΘΝΗ

Πακιστάν: Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε σιιτικό τζαμί του Ισλαμαμπάντ

|
THESTIVAL TEAM

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Πακιστάν, μετά την αιματηρή επίθεση βομβιστική αυτοκτονίας σε τζαμί της πρωτεύουσας, Ισλαμαμπάντ, από την οποία δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και τουλάχιστον 170 τραυματίστηκαν.

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε χθες Παρασκευή (06/02) τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που μετέφερε έξω από ένα σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης προσευχής.

Ο επίσημος απολογισμός είναι 32 νεκροί, σύμφωνα με σημερινή (07/02) ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοσίν Νακβί.

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια ότι οι αρχές έχουν συλλάβει τέσσερις υπόπτους, για τους οποίους πιστεύεται ότι βοήθησαν τον βομβιστή αυτοκτονίας.

Μάλιστα διευκρίνισε σε σχετική συνέντευξη Τύπου ότι οι τέσσερις ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου όπως πιστεύεται και του εγκεφάλου της επίθεσης, συνελήφθησαν από αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν στην Πεσαβάρ και στη Ναουσέρα.

Σημειώνεται πως το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση με ένα μήνυμα στο κανάλι που διατηρεί στην εφαρμογή Telegram.

Πακιστάν

