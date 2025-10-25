MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Σημαντικός κίνδυνος” η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει

|
THESTIVAL TEAM

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε πρόσφατα ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την αύξηση των δασμών που επιβάλλει η Κίνα στις σπάνιες γαίες και τα υλικά για μπαταρίες, προετοιμάζοντας παράλληλα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές.

Σε ομιλία της στη διάσκεψη Berlin Global Dialogue, η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη στρατηγική αυτή της Κίνας ως «σημαντικό κίνδυνο» για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των κρίσιμων πρώτων υλών αποτελεί ζωτικό ζήτημα για την Ευρώπη.

Στο άμεσο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου με τους Κινέζους ομολόγους της, χωρίς να αποκλείει τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, εάν η κατάσταση απαιτήσει πιο αποφασιστική παρέμβαση. «Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας της G-7 για μια συντονισμένη αντίδραση», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η ανακοίνωσή της ακολουθεί τη δημόσια έκκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν τη δυνατότητα χρήσης του ισχυρότερου εμπορικού εργαλείου της Ένωσης, εάν η Κίνα συνεχίσει τους προγραμματισμένους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών.

Οι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Η αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη προκύπτει από την ανάγκη προστασίας των βιομηχανιών της έναντι των επιδοτούμενων κινεζικών προϊόντων, που επιφέρουν υπερβολικό ανταγωνισμό στην αγορά. Οι πρόσφατοι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο ενδέχεται να επηρεάσουν σοβαρά την παραγωγή ευρωπαϊκών βιομηχανιών, επιταχύνοντας μια τάση συνεχών εμπορικών περιορισμών προς τις ξένες εταιρείες.

Η ΕΕ, μέσω συντονισμένων πολιτικών και διπλωματικών πρωτοβουλιών, επιδιώκει να μειώσει τον αντίκτυπο αυτών των κινήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Πηγή: newmoney.gr

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

