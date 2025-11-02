MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία επίθεση με drones σε ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Rosneft, στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι πέντε επιδρομές με τdrones κατέστρεψαν ένα δεξαμενόπλοιο, υποδομές φόρτωσης του πετρελαίου, αλλά και κτίρια του λιμανιού σε κοντινή απόσταση.

Δύο ξένα πολιτικά σκάφη καταστράφηκαν από την επίθεση στη ρωσική παραλιακή πόλη Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των σκαφών, ενώ οι αρχές είπαν ότι δεν υπάρχουν θύματα και και φωτιά που ξέσπασε από την επίθεση κατασβέστηκε αμέσως.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι από την επίθεση είχε ξεσπάσει φωτιά σ’ ένα τάνκερ, αλλά και σε υποδομές ενός σημαντικού πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στην Τουάπσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

