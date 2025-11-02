Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας – Δείτε βίντεο

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία επίθεση με drones σε ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Rosneft, στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι πέντε επιδρομές με τdrones κατέστρεψαν ένα δεξαμενόπλοιο, υποδομές φόρτωσης του πετρελαίου, αλλά και κτίρια του λιμανιού σε κοντινή απόσταση.

Δύο ξένα πολιτικά σκάφη καταστράφηκαν από την επίθεση στη ρωσική παραλιακή πόλη Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα.

🔥War has reached Tuapse! The city is on fire



Drones struck the Rosneft terminal. The hit targeted Russia’s main deep-water oil export pier, used to ship millions of tons of fuel to Asian markets.



A tanker was also damaged.



After the strike, a massive fire broke out in the… pic.twitter.com/WU3Ugg4GOk — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των σκαφών, ενώ οι αρχές είπαν ότι δεν υπάρχουν θύματα και και φωτιά που ξέσπασε από την επίθεση κατασβέστηκε αμέσως.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι από την επίθεση είχε ξεσπάσει φωτιά σ’ ένα τάνκερ, αλλά και σε υποδομές ενός σημαντικού πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στην Τουάπσε.

🔥 Tuapse: Ukraine hit the Rosneft Marine Oil Terminal, not just the port, but the central cargo overpass linking shore tanks to tankers. Capacity: 7M tons per year and built for 250-meter vessels.



A major Black Sea export artery just got shwacked… pic.twitter.com/A6gm8HiXUr — Shaun Pinner (@olddog100ua) November 2, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ