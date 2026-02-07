Ουκρανικά drones χτύπησαν στρατιωτικό εργοστάσιο, αποθήκες πετρελαίου και διοικητικά κέντρα στη Ρωσία

Σαρωτικές ήταν οι επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε στρατηγικές υποδομές και εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα, ουκρανικά drones έπληξαν ένα εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα πυραυλικού καυσίμου στην περιφέρεια Τβερ που βρίσκεται στη δυτική Ρωσία, δήλωσε σήμερα (07/02) ένας αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU).

Ukrainian long-range drones struck the Redkino Chemical Plant in the Tver region this morning. It’s located 139 km northwest of Moscow.



The plant produces specialized chemicals, including fuel additives and reagents for aviation, aerospace and missile of Russia’s armed forces. pic.twitter.com/pVnJ3uTRsw February 7, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εξαρτήματα πυραυλικού καύσιμου για τους ρωσικούς πυραύλους τύπου cruise τύπου Kh-55 και Kh-101, αλλά κι άλλα εξαρτήματα πετρελαίου και αεροπορικού καυσίμου παράγονταν στην εργοστασιακή μονάδα που επλήγη.

Από το πλήγμα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Ακόμη και μία προσωρινή διακοπή περιπλέκει την παραγωγή πυραυλικού καυσίμου και μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διατηρήσει την ένταση των πυραυλικών βομβαρδισμών στις πόλεις μας», εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος.

Επίσης, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου που είναι γνωστή ως «Balashovo» στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας, σύμφωνα με αναφορά του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Παράλληλα, χτυπήθηκαν αρκετά κέντρα ελέγχου drones σε περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, ανέφερε το ουκρανικό επιτελείο σε μία ανάρτηση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.