Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Μια σπάνια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, να τραυματιστούν άλλοι 30 και να τυλιχθεί στις φλόγες ένα υπεραιωνόβιο κτίριο στο κέντρο της πόλης Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία.

Στους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία σκοτώθηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, μέσα σε 24 ώρες η Ρωσία εκτόξευσε 948 δρόνους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα εκτοξεύτηκαν 556 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και από αυτά καταρρίφθηκαν τα 541.

Η συνήθης τακτική της Ρωσίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι να εξαπολύει μαζικές αεροπορικές επιθέσεις τη νύχτα.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να συντρίβεται σε ένα παλιό κτίριο δίπλα σε μια εκκλησία, στο ιστορικό κέντρο του Λβιβ, πόλης που απέχει 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία.

Σε μια άλλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, το Ιβάνο-Φρανκίφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την κυβερνήτρια Σβιτάλνα Ονίσουκ. Ο δήμαρχος Ρουσλάν Μαρτσίνκιφ είπε ότι έσπασαν τα τζάμια σε ένα μαιευτήριο, αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς.

Η κυβερνήτρια της Βινίτσια Νατάλια Ζαμπολότνα ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε αυτήν την περιοχή.

Στο Λβιβ, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβιι είπε ότι ένα συγκρότημα κατοικιών χτυπήθηκε από έναν δρόνο, ενώ συντρίμμια ενός άλλου έπεσαν σε δρόμο.

«Η Ρωσία επιτίθεται στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης με το φως της ημέρας», έγραψε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι, υπέστη ζημίες η περιοχή γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, του 17ου αιώνα, που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία εξέδωσε προειδοποιήσεις για εμφάνιση δρόνων σε περισσότερες από δέκα περιοχές σε όλη τη χώρα.

Αξιωματούχοι στη Βινίτσια και το Τερνόπιλ, πόλεις που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το μέτωπο, είπαν ότι ακούγονταν εκρήξεις και κάλεσαν τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

Κατά τις νυχτερινές επιθέσεις σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία και προκλήθηκαν προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο της γειτονικής Μολδαβίας. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εκτόξευσε 34 πυραύλους και 392 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και από αυτά καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν 25 πύραυλοι και 365 δρόνοι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε επίθεση κοντά στην Πολτάβα, στην ανατολική Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε 11 περιοχές και έκανε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να στείλουν πυρομαχικά για την αντιαεροπορική άμυνα. Ο κυριότερος προμηθευτής αντιαεροπορικών συστημάτων ικανών να αναχαιτίζουν βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι ΗΠΑ και ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει ελλείψεις τώρα που η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στον πόλεμο στο Ιράν. «Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να στηρίζετε την Ουκρανία. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν εγκαίρως όλες οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

