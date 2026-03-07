Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ, από την επίθεση καταστράφηκε ολοσχερώς τμήμα πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Κίιβσκι της πόλης, ενώ ζημιές υπέστη και γειτονική κατοικία.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιγκόρ Τέρεχοφ, επιβεβαίωσε ότι από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Από την πλευρά του, ο Σινεχούμποφ έκανε λόγο για δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αγόρια ηλικίας 6 και 11 ετών, καθώς και μια 17χρονη.

Παράλληλα, στην πόλη Τσουχούιβ της ίδιας περιφέρειας, η δήμαρχος Γκαλίνα Μινάεβα ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με drone σε κατοικία που βρίσκεται σε κεντρική συνοικία της πόλης.

Οι ρωσικές επιδρομές προκάλεσαν την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη αεροπορική επίθεση σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια στιγμή, η Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι απογείωσε στρατιωτικά αεροσκάφη προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της σε περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, πρακτική που ακολουθεί σε περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας ρωσικών επιθέσεων.

Στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα βρέφος τραυματίστηκε επίσης από ρωσική αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής Ιβάν Φεντόροφ.