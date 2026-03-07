MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ, από την επίθεση καταστράφηκε ολοσχερώς τμήμα πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Κίιβσκι της πόλης, ενώ ζημιές υπέστη και γειτονική κατοικία.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιγκόρ Τέρεχοφ, επιβεβαίωσε ότι από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Από την πλευρά του, ο Σινεχούμποφ έκανε λόγο για δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αγόρια ηλικίας 6 και 11 ετών, καθώς και μια 17χρονη.

Παράλληλα, στην πόλη Τσουχούιβ της ίδιας περιφέρειας, η δήμαρχος Γκαλίνα Μινάεβα ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με drone σε κατοικία που βρίσκεται σε κεντρική συνοικία της πόλης.

Οι ρωσικές επιδρομές προκάλεσαν την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη αεροπορική επίθεση σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια στιγμή, η Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι απογείωσε στρατιωτικά αεροσκάφη προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της σε περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, πρακτική που ακολουθεί σε περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας ρωσικών επιθέσεων.

Στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα βρέφος τραυματίστηκε επίσης από ρωσική αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής Ιβάν Φεντόροφ.

Ουκρανία Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να πλήττει αμερικανικές δυνάμεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο που οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες και δίπλωμα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΣτΕ: Νόμιμες οι εγγυητικές των 2 εκατ. ευρώ και το παράβολο των 600.000 ευρώ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε; 7 τροφές που χαλάνε τον ύπνο μας

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Προειδοποίηση ΥΠΕΞ Βρετανίας: “Δεν αποκλείονται τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Μέτσοβο: Σκύλος επέζησε 9 μέρες σε υψόμετρο 1.900 μ., τον εντόπισαν τυχαία ορειβάτες – Δείτε βίντεο