MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί στη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

|
THESTIVAL TEAM

Η ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

Κατά τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Πόλεμος στην Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Άβα Γαλανοπούλου: Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις, είμαι αυστηρή, θέλω να με διορθώσω

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Τρεις νέες Επώνυμες Έδρες Σπουδών στο ΑΠΘ- Τι αποτελέσματα έχουν φέρει οι έδρες που ιδρύθηκαν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ρόδος: Άνδρας πήγε με μπιτόνι βενζίνης να βάλει φωτιά στην Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τσίπρας για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο κ. Μητσοτάκης τον μετατρέπει σε μνημείο καταστολής – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ρωσία: Έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή στην Αγία Πετρούπολη που χρησιμοποιούσε ο ρωσικός στρατός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει 8 Ομοσπονδίες με 268.195 ευρώ για Ολυμπιακή προετοιμασία