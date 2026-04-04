Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 τραυματίες από το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν ξημερώματα Σαββάτου από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

Τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων στην επαρχία Ροστόφ.

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 286 drones στη διάρκεια της νύκτας, τα 280 από τα οποία αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στη βόρεια επαρχία Σούμι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις “σε κατοικημένες περιοχές και εναντίον πολιτικών υποδομών”, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εικόνες που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δείχνουν μια πολυκατοικία, οι πάνω όροφοι της οποίας είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Εξάλλου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανάμεσά τους ένα βρέφος πέντε μηνών και ένα 6χρονο αγόρι, επεσήμανε στο Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Στο μεταξύ στη Ρωσία ουκρανική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της περιφέρειας Ροστόφ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπους και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων στην πόλη Ταγκανρόγκ, όπως δήλωσε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών είναι και ένας αλλοδαπός, ενώ πρόσθεσε ότι όλοι τους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην Αζοφική θάλασσα “ένα εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές από την πτώση συντριμμιών drones” με αποτέλεσμα “να ξεσπάσει πυρκαγιά”, σημείωσε ο Σλιούσαρ, διευκρινίζοντας ότι το πλοίο έχει ξένη σημαία και βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα από την ακτή.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα, ο Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ, δήλωσε ότι στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones έγινε η πόλη Τολιάτι, αν και πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος των πληγμάτων. Στο παρελθόν η Ουκρανία έχει στοχοθετήσει το εργοστάσιο παραγωγής χημικών λιπασμάτων TogliattiAzot.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα συγκίνησης η απονομή του τίτλου επίτιμου δημότη στον Ν. Χριστοδουλίδη – “Ισχυρή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τσιφτσής: Έχουμε επτά τελικούς, πάμε για το νταμπλ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Στο Μεσολόγγι ο Μητσοτάκης – Παρίσταται στην εκδήλωση για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο “χάρτης” πληρωμών την ερχόμενη εβδομάδα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

“Η Ιωάννα Τούνη ήξερε, ανεβάζοντας αυτό το story, τι θα γίνει”, είπε η δικηγόρος του καταδικασθέντα για revenge porn

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Μείωση 50% στα δημοτικά τέλη σε περιοχές με λαϊκές αγορές