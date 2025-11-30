MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Το Κίεβο δηλώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ “άρχισαν καλά” σε “ζεστή ατμόσφαιρα”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία “ξεκίνησαν καλά” και διεξάγονται σε “ζεστή ατμόσφαιρα”, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

“Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα”, έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη “σπουδαία ηγετική ικανότητα” του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ουκρανία

