Ουκρανία: Το Κίεβο δηλώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ “άρχισαν καλά” σε “ζεστή ατμόσφαιρα”

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία “ξεκίνησαν καλά” και διεξάγονται σε “ζεστή ατμόσφαιρα”, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

“Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα”, έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη “σπουδαία ηγετική ικανότητα” του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.