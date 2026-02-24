MENOY

Ουκρανία: Το Κίεβο απορρίπτει ως “παράλογο” τον ισχυρισμό της Ρωσίας περί πυρηνικών όπλων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ουκρανία απέρριψε σήμερα ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια δύο πυρηνικών δυνάμεων, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να κατασκευάσουν την παλιά ανοησία της «βρώμικης βόμβας», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις βόμβες βρώμικων πληροφοριών της Ρωσίας».

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) της Ρωσίας, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων. Η Βρετανία δεν απάντησε άμεσα στον ρωσικό ισχυρισμό. Η Γαλλία, μέσω δήλωσης που έκανε η πρεσβεία της στη Μόσχα στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, είπε ότι αυτό είναι “κατάφωρο ψέμα”.

