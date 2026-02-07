MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τα πυρηνικά εργοστάσια μείωσαν την παραγωγή τους αφού η Ρωσία εκτόξευσε 400 drones και δεκάδες πυραύλους

THESTIVAL TEAM

Μπορεί η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσαν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, όμως η Μόσχα δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει τις καταστροφικές επιθέσεις της, εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που «χτυπάει» την Ουκρανία, με θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -10 βαθμούς Κελσίου, ήταν η τέλεια ευκαιρία για την Ρωσία προκειμένου να διαλύσει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Μάλιστα, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλους σήμερα (07/02) για να επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

«Είναι κρίσιμο όλοι όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να απαντήσουν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί το ψύχος ως μοχλό πίεσης κατά της Ουκρανίας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία μείωσαν την παραγωγή τους, καθώς στρατιωτικές δραστηριότητες επηρέασαν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, αποσυνδέοντας τμήματα γραμμών του δικτύου διανομής, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ).

Πόλεμος Ουκρανία

