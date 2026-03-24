Ουκρανία: Συναγερμός σε όλη τη χώρα λόγω ρωσικών επιθέσεων – Δύο νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγματα της Ρωσίας

THESTIVAL TEAM

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη (24/03) σε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, με εξαίρεση την περιφέρεια της Οδησσού, εξαιτίας κύματος επιθέσεων από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρχές.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν από επιθέσεις της Ρωσίας στις περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια στην Ουκρανία -κεντρικά και νότια αντίστοιχα-, όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».

Στην Πολτάβα (κεντρικά), ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς αναφέρθηκε μέσω Telegram σε δύο νεκρούς και 11 τραυματίες, καθώς και σε ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Στη Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους» και «δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν».

Στην άλλη πλευρά, στη χερσόνησο της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο μέσω Telegram περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα για τουλάχιστον δυο νεκρούς και οκτώ τραυματίες εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία της πόλης, χωρίς να εξηγήσει τα αίτια και χωρίς να συνδέσει την καταστροφή ρητώς με τον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

