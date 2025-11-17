Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Οδησσό προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές
THESTIVAL TEAM
Ρωσική επίθεση στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις υποδομής, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες άμεσης δράσης.
Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικό εξοπλισμό και σε πολιτικά σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα εκεί, έγραψε στο Telegram ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.
«Ένα από τα λιμάνια αντιμετωπίζει διακοπές της ηλεκτροδότησης και ειδικοί εργάζονται ήδη για να την αποκαταστήσουν», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ