ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία-Ρωσία: Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε εμβληματικό μνημείο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στο Κίεβο

THESTIVAL TEAM

Ρωσικό αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σ’ ένα διάσημο σοβιετικό μνημείο στο Κίεβο που σηματοδοτεί τη νίκη επί των ναζί, δήλωσε σήμερα η ουκρανή υπουργός Πολιτισμού καταγγέλλοντας μια επίθεση που ήταν ταυτόχρονα «συμβολική και κυνική».

«Οι Ρώσοι προκάλεσαν ζημιές στην αίθουσα της δόξας του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Ουκρανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη βάση του μνημείου ‘Μητέρα Πατρίδα’», ενός γιγάντιου αγάλματος γυναίκας που κρατάει σπαθί και ασπίδα, το οποίο βρίσκεται σε μια ιστορική τοποθεσία του Κιέβου, ανακοίνωσε η υπουργός Τετιάνα Μπερέζνα.

