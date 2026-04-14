Ουκρανία: Πέντε νεκροί από επίθεση ρωσικού πυραύλου στο Ντνίπρο

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε σήμερα τον θάνατο πέντε αμάχων στην πόλη Ντνίπρο της νοτιανατολικής Ουκρανίας και τον τραυματισμό πλέον των εικοσιτεσσέρων , ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Αυτοί ήταν άμαχοι που απλά οδηγούσαν τα αυτοκίνητα τους. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και επέστρεφαν στα σπίτια στους στις οικογένειες τους» δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Μια εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από την επίθεση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία η κατάσταση των οποίων είναι σταθερή, προσθέτει ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάντζα. Ένας από τους τραυματίες, ένας 40χρονος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο, ανάφερε ο ίδιος.

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αξιωματούχους, δείχνει αυτοκίνητα με ίχνη αίματος και ζημιές που έχουν υποστεί από τα θραύσματα. Σ’ ένα κοντινό κατάστημα τα παράθυρα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

