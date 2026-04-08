Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Κριμαία

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, δήλωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Φεοντοσία, που είναι ο μεγαλύτερος στη χερσόνησο, δήλωσε ο Μπρόβντι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Ο εν λόγω τερματικός σταθμός παίζει βασικό ρόλο στην προμήθεια καυσίμων για τον ρωσικό στρατό στην Κριμαία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τελευταία τις επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές πετρελαίου. Η Ρωσία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου για να υποστηρίξει τον πλήρους κλίμακας τετραετή πόλεμο στην Ουκρανία.

