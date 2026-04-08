Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Κριμαία

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, δήλωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Φεοντοσία, που είναι ο μεγαλύτερος στη χερσόνησο, δήλωσε ο Μπρόβντι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Ο εν λόγω τερματικός σταθμός παίζει βασικό ρόλο στην προμήθεια καυσίμων για τον ρωσικό στρατό στην Κριμαία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τελευταία τις επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές πετρελαίου. Η Ρωσία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου για να υποστηρίξει τον πλήρους κλίμακας τετραετή πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Το Ιράν απειλεί να μην πάει στις συνομιλίες αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τα χτυπήματα στον Λίβανο – “Θα το τακτοποιήσουμε” λέει ο Τραμπ

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Χωρίς βροχές ο Επιτάφιος, με ψύχρα η Ανάσταση και… με 20άρια το Πάσχα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

ΟΗΕ: Οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι έγκλημα πολέμου, υπενθυμίζει ο Ύπατος Αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία στις Αχαρνές: Νταλίκα παρέσυρε και σκότωσε πεζή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Χατζηβασιλείου για την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε