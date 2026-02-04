MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Νεαρός και κορίτσι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

|
THESTIVAL TEAM

Πλήγμα ρωσικού drone στη Ζαπορίζια, πόλη στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε δυο νεαρούς και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον ένδεκα ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη το βράδυ.

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένα αγόρι 18 ετών και νεαρό κορίτσι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Οπτικό υλικό το οποίο δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

«Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη», συμπλήρωσε ο κ. Φεντόροφ.

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες–οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα–που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

