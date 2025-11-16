MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν στην επανάληψη της ανταλλαγής 1.200 αιχμαλώτων πολέμου

|
Η Ουκρανία εργάζεται για την επανέναρξη της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου με την Ρωσία, ελπίζοντας ότι θα απελευθερωθούν 1.200 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου, δήλωσαν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«… βασιζόμαστε στην επανέναρξη των ανταλλαγών», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Πολλές συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και τηλεφωνικές κλήσεις γίνονται για αυτό».

Ο επικεφαλής ασφαλείας του, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε χθες Σάββατο ότι είχε διαβουλεύσεις στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την υποστήριξη των εταίρων του Κιέβου, σχετικά με την επανέναρξη της διαδικασίας της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, τα μέρη συμφώνησαν να επιστρέψουν στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης», είπε. «Αυτό αφορά την απελευθέρωση 1.200 Ουκρανών», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα στις δηλώσεις του Κιέβου.

Οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης είναι συμφωνίες ανταλλαγής κρατουμένων που επιτεύχθηκαν με την μεσολάβηση της Τουρκίας το 2022, καθορίζοντας κανόνες για μεγάλες, συντονισμένες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Από τότε, οι δύο χώρες έχουν ανταλλάξει χιλιάδες κρατούμενους, αν και οι ανταλλαγές ήταν σποραδικές και συχνά διαταράσσονταν από την κλιμάκωση στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις στο εγγύς μέλλον για να αποφασιστούν οι διαδικαστικές και οργανωτικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

«Εργαζόμαστε αδιάκοπα, ώστε οι Ουκρανοί που πρόκειται να επιστρέψουν από την αιχμαλωσία να μπορούν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους, να βρεθούν στο οικογενειακό τραπέζι και με τους αγαπημένους τους», δήλωσε ο Ουμέροφ.

Η τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Ουκρανία Ρωσία

